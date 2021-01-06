Boğaziçi Üniversitesi'nde atama protestosu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Boğaziçi Üniversitesi'nde atama protestosu

06.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:01
Boğaziçi Üniversitesi'nde atama protestosu

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasını protesto etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasını protesto etti.

Rektörlük binası önünde toplanan gruptakiler, döviz ve flama taşıdı, çeşitli sloganlar attı. Gruptakiler, daha sonra ses sistemi ile açtıkları rock müziği eşliğinde dans etti.

Bu arada Prof. Dr. Melih Bulu, kendisini protesto eden öğrenci grubunu rektörlük makamının penceresinden el sallayarak selamladı.

Gösterilere ilişkin gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyen gruptakiler, daha sonra Bebek Kapısı'ndan çıkarak sahil şeridinden Beşiktaş'a kadar güvenlik önlemleri altında yürüdü. Grup, Beşiktaş'tan vapurla Kadıköy'e geçti.

Polis ekiplerinin, üniversite önündeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Türk Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boğaziçi Üniversitesi'nde atama protestosu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 17:02:49. #1.14#
title