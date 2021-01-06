Boğaziçi Üniversitesi'nde atama protestosu

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasını protesto etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasını protesto etti.

Rektörlük binası önünde toplanan gruptakiler, döviz ve flama taşıdı, çeşitli sloganlar attı. Gruptakiler, daha sonra ses sistemi ile açtıkları rock müziği eşliğinde dans etti.

Bu arada Prof. Dr. Melih Bulu, kendisini protesto eden öğrenci grubunu rektörlük makamının penceresinden el sallayarak selamladı.

Gösterilere ilişkin gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyen gruptakiler, daha sonra Bebek Kapısı'ndan çıkarak sahil şeridinden Beşiktaş'a kadar güvenlik önlemleri altında yürüdü. Grup, Beşiktaş'tan vapurla Kadıköy'e geçti.

Polis ekiplerinin, üniversite önündeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan