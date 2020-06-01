Boğaziçi Üniversitesi Kampüslerini 15 Haziran'da kısmi olarak açıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kampüslerini 15 Haziran'da kısmi olarak açıyor

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi ise 15 Haziran 2020 tarihinden saat 10:00-16:00 arasında kullanıma açık olacak. Kütüphanede bulunacak kullanıcı sayısı sınırlanacak, maske takmak zorunlu olacak.

Boğaziçi Üniversitesi Kampüslerini 15 Haziran'da kısmi olarak açıyor
01.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:44

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 16 Mart 2020 tarihinden bu yana Covid-19 pandemisi nedeniyle sınırlı şekilde sadece öğretim üyeleri, idari personel, yurtlarda kalmaya devam eden öğrenciler, laboratuvar çalışması yürüten öğrenciler ve lojman sakinlerinin erişimine açık olan kampüslerinin 15 Haziran 2020 itibariyle haftanın her günü saat 10:00-16:00 arasında öğrencilerin erişimine yeniden açılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili bilgilendirme aşağıda yer almaktadır;

Kısmi açılış kuralları gereği belirtilen saatlerde öğrenciler kampüslerde kendi temin ettikleri maskeleri takarak ve fiziki mesafeyi koruyarak bulunabilecekler.

Kampüs girişlerinde güvenlik personelinin gerek gördüğü durumlarda temassız ateş ölçümü yapılacak.

Laboratuvar çalışmaları ve araştırma projelerinde görev alan öğrenciler kampüs ve bina giriş-çıkışları daha önceden olduğu gibi sorumlu öğretim üyesinin bilgisi ve bölüm başkanının izni ile aynı kurallar çerçevesinde devam edecek.

15 Haziran 2020 tarihi itibariyle akademik takvimde yapılması öngörülen uygulama derslerinde yüz yüze uygulama yapması gereken çalışmalar 10:00-16:00 saatleri arasında maske takılması ve fiziki mesafe kuralı uygulanması şartıyla yürütülecek.

Kampüslerde yer alan lojmanlara gelenler dışında misafir ve mezun girişleri mümkün olmayacak. Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi ise 15 Haziran 2020 tarihinden saat 10:00-16:00 arasında kullanıma açık olacak. Kütüphanede bulunacak kullanıcı sayısı sınırlanacak, maske takmak zorunlu olacak.

Öğrenci yurtları ise hâlihazırda mücbir sebeplerle ikamet eden sınırlı sayıdaki öğrenci dışında kullanıma kapalı olmaya devam edecek.

Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar spor sahasının sadece açık bölümü 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 09:00-17:00 arasında kullanıma açılırken diğer spor alanları ve havuzlar bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek.

Yemekhanelere ise sınırlı sayıda öğrenci ve personel alınacak, maske ve fiziki mesafe kuralları uygulanacak.

Üniversite kampüslerinde bulunan ibadethaneler de 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 10:00-16:00 arasında ibadete açılacak; ibadethanelere maske takılarak ve fiziki mesafe kuralı uygulanarak girilebilecek ve bireysel ibadet amaçlı kullanım esas olacak.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu Haber
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Çetin Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Yeliz Yeşilmen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Mete Gazoz Ozan Kabak Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Boğaziçi Üniversitesi Kampüslerini 15 Haziran'da kısmi olarak açıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 11:44:03. #1.14#
title