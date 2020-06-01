Boğaziçi Üniversitesi Kampüslerini 15 Haziran'da kısmi olarak açıyor Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi ise 15 Haziran 2020 tarihinden saat 10:00-16:00 arasında kullanıma açık olacak. Kütüphanede bulunacak kullanıcı sayısı sınırlanacak, maske takmak zorunlu olacak.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 16 Mart 2020 tarihinden bu yana Covid-19 pandemisi nedeniyle sınırlı şekilde sadece öğretim üyeleri, idari personel, yurtlarda kalmaya devam eden öğrenciler, laboratuvar çalışması yürüten öğrenciler ve lojman sakinlerinin erişimine açık olan kampüslerinin 15 Haziran 2020 itibariyle haftanın her günü saat 10:00-16:00 arasında öğrencilerin erişimine yeniden açılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili bilgilendirme aşağıda yer almaktadır;

Kısmi açılış kuralları gereği belirtilen saatlerde öğrenciler kampüslerde kendi temin ettikleri maskeleri takarak ve fiziki mesafeyi koruyarak bulunabilecekler.

Kampüs girişlerinde güvenlik personelinin gerek gördüğü durumlarda temassız ateş ölçümü yapılacak.

Laboratuvar çalışmaları ve araştırma projelerinde görev alan öğrenciler kampüs ve bina giriş-çıkışları daha önceden olduğu gibi sorumlu öğretim üyesinin bilgisi ve bölüm başkanının izni ile aynı kurallar çerçevesinde devam edecek.

15 Haziran 2020 tarihi itibariyle akademik takvimde yapılması öngörülen uygulama derslerinde yüz yüze uygulama yapması gereken çalışmalar 10:00-16:00 saatleri arasında maske takılması ve fiziki mesafe kuralı uygulanması şartıyla yürütülecek.

Kampüslerde yer alan lojmanlara gelenler dışında misafir ve mezun girişleri mümkün olmayacak. Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi ise 15 Haziran 2020 tarihinden saat 10:00-16:00 arasında kullanıma açık olacak. Kütüphanede bulunacak kullanıcı sayısı sınırlanacak, maske takmak zorunlu olacak.

Öğrenci yurtları ise hâlihazırda mücbir sebeplerle ikamet eden sınırlı sayıdaki öğrenci dışında kullanıma kapalı olmaya devam edecek.

Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar spor sahasının sadece açık bölümü 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 09:00-17:00 arasında kullanıma açılırken diğer spor alanları ve havuzlar bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek.

Yemekhanelere ise sınırlı sayıda öğrenci ve personel alınacak, maske ve fiziki mesafe kuralları uygulanacak.

Üniversite kampüslerinde bulunan ibadethaneler de 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 10:00-16:00 arasında ibadete açılacak; ibadethanelere maske takılarak ve fiziki mesafe kuralı uygulanarak girilebilecek ve bireysel ibadet amaçlı kullanım esas olacak.

Kaynak: Bültenler