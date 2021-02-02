Boğaziçi'ndeki gözaltılara tepki gösteren Davutoğlu, sorunların çözümü için yol gösterdi
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Boğaziçi'ndeki gözaltılara tepki gösteren Davutoğlu, sorunların çözümü için yol gösterdi

02.02.2021 15:00 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:25

Rektör atamasından sonra protestoların başladığı Boğaziçi Üniversitesi'nde dün 159 şüpheli çıkan arbedede gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar kaygı vericidir. Sorunlar, gözaltılarla değil konuşularak çözülür" dedi.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasından sonra üniversite öğrencileri ve üniversitede görev yapan akademisyenler duruma tepki gösterdi.

Dün, polis ile üniversite öğrencileri arasında arbede yaşanırken, olayda 159 kişi gözaltına alındı. Gündemde geniş yer bulan olay sosyal medyada da kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE YAŞANANLAR KAYGI VERİCİ"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar kaygı vericidir. Üniversitelerimizde akademik özgürlük ortamını korumak toplumun ortak görevidir" ifadelerine yer verdi.

"SORUNLAR GÖZALTILARLA DEĞİL KONUŞULARAK ÇÖZÜLÜR"

Açıklamalarına devam eden Davutoğlu, "Bir an önce aklı selime dönülmesi, konuşulabilir bir zeminin inşa edilmesi gerekmektedir. Sorunlar, gözaltılarla değil konuşularak çözülür" dedi.

Boğaziçi'ndeki gözaltılara Davutoğlu'ndan tepki: Sorunlar konuşularak çözülür

VALİLİK GÖZALTILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAYINLADI

Öte yandan İstanbul Valiliği dün yaşanan olaylarla ilgili olarak yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Boğaziçi'ndeki gözaltılara tepki gösteren Davutoğlu, sorunların çözümü için yol gösterdi
Haber Yorumları (4)
ADANALI: göz altına alınanların 3/2 si boğaz içinde öğrenci değil. gençlerimiz malesef illegal gurupların pençesinde uçuruma yuvarlanıyor. devletimizde uçurumdan düşen gençlerimizin elinden son anda çekip kurtarıyor. allah akıl versin biraz gözünüzü açın gençler.
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İNAŞAĞI: Ya partiden başkanlıktan istifa et dendiği an hemen başbakanlıktan istifa eden adamdan mı akıl alacak millet. Şimdi tekrardan seçilsen in diyene inecek bin diyene binecek misin. Başkanlıktada zaten konuşuyordun milletle anca icraata gelince gelin yine konuşalım diyordun. Konuşma davut yap yap.
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DOĞRUCU: he davut he he
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