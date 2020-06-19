BOĞAZDA YÜZEN YUNUSLAR ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDEN GÖRÜNTÜLENDİ İSTANBUL Boğazı'nda yüzen yunuslar Üsküdar Sahili'nden görüntülendi.

İSTANBUL Boğazı'nda yüzen yunuslar Üsküdar Sahili'nden görüntülendi.

Üsküdar Salacak Sahili'nde yunuslar vatandaşlara görsel şölen sundu. Yunusların suyun üzerinde adeta dans etmeleri kameralara yansıdı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar bu anlar cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı. Boğazın güzelliğine renk katan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA