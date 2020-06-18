Boğaza dökülen Küçüksu Deresi'nin hali içler acısı durumda
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Boğaza dökülen Küçüksu Deresi'nin hali içler acısı durumda

Boğaza dökülen Küçüksu Deresi'nin hali içler acısı durumda Küçüksu Deresinin üzerinde çöp tabakası oluştu Boğaza dökülen Küçüksu deresi çöpe teslim oldu.

18.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:05

Boğaza dökülen Küçüksu Deresi'nin hali içler acısı durumda

Küçüksu Deresinin üzerinde çöp tabakası oluştu

İSTANBUL - Boğaza dökülen Küçüksu deresi çöpe teslim oldu. Derenin olduğu bölgede oluşan kötü koku vatandaşları isyan ettirdi. Küçüksu Deresi'nin içler acısı hali havadan görüntülendi.

İstanbul'da boğaza dökülen önemli su kaynaklarından Küçüksu Deresi, geçtiğimiz yıllarda ıslah edilmişti. Küçüksu Deresi'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Dere çöplere teslim olurken suyun renginin değişerek kötü koku yayması dikkat çekti. Havadan görüntülenen Küçüksu Deresi'ndeki kirliliğin boyutu gözler önüne serildi. Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisin olduğu bölgeden başlayarak Boğaz ile birleşme noktasının büyük bir kesiminin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü. Derenin içler acısı hali drone ile havadan görüntülendi.

Bu koku bizi yedi bitirdi

Küçüksu Deresi'nin olduğu bölgede esnaf olan Yusuf Akyıldız, "Küçüksu Deresi bir kaç senedir böyle, kokusu biz esnafları ve mahallede yaşayanları çok rahatsız ediyor. Sinekler, böcekler, fareler oluyor çok sıkıntı yaşıyoruz. Mahalle bölümünden başlayarak boğaz ile birleşen kısıma kadar böyle, burada temizlik diye bir şey olmuyor. Arıtma tesisi buraya konuldu ama kapaklar açılınca olduğu gibi atık sular ve kanalizasyon suları dereye boşaltılıyor. Arıtma tesisi bence çalışmıyor, çalışsa bu bölgede böyle koku olmaz. Bu koku bizi öldürdü yedi bitirdi. Bu durumu Büyükşehir Belediyesine bildirdik, atıklar ve arıtma tesisinin suyu verildiği zaman bizim dükkan ve iş yerlerimize kadar gelen su çekildiği zaman iş yerlerimize giremiyoruz" diye konuştu.

Yapacağız dediler ama ilgilenen olmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını belirten Esnaf Akyıldız, "Büyükşehir Belediyesi ekipleri buraya geldiler, dereyi fotoğraflayarak ilgileneceklerini söylediler ama ilgilenen olmadı. Burasının ihalesi yapılmıştı. Eskiden İlaçlama yapılıyordu şimdi ilaçlamada kesildi.Bölge halkı olarak bu kokudan dolayı çalışmak ve yaşamak için çok zorlanıyoruz. Bu konudan dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz " diye konuştu

Boğaza dökülen Küçüksu Deresi'nin hali içler acısı durumda

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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