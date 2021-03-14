Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı
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Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı

14.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:01

Beşiktaş'ta boğaz manzaralı bir otelde eğlence yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, Bebek'te bulunan otele baskın düzenledi. Kuralları hiçe sayarak hem kendilerinin hem de çevredekiler sağlığını riske atan şahıslara toplamda 254 bin lira para cezası kesildi. İşlemlerin ardından hem otelde kalanlar hem de otelden ayrılanlar görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı. Bir kişi basın mensupların üzerine meyve atarken, adının Ali Asımgil olduğu öğrenilen şahıs da kameramana tekme attı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi nedeniyle lüks otele baskın yaptı. Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.

GAZETECİLER ZOR ANLAR YAŞADI

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazeteciler ise zor onlar yaşadı. Hem otelde kalanlar hem de ceza yedikten sonra otelden ayrılan müşteriler görüntü alan gazetecilere saldırdılar.

Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı

BASIN MENSUPLARININ ÜZERİNE MEYVE ATTI

Otelin 3. katında kalan bir kişi olayın dozunu artırdı ve basın mensuplarının üzerine meyve attı. Mekandan çıkan iki kişi ise emekçi gazetecilere küfür ve tehditler yağdırdı.

Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı

KAMERAMANA TEKME ATINCA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı
Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı
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