Boğaz'dan bir Rus savaş gemisi daha geçti! Ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemideki mürettebatın sahili izlediği, bir askerin ağır makineli tüfeğin başında beklediği görüldü.
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 158 borda numaralı savaş gemisi olan 'CaesarKunikov' adlı gemi saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine deniz polisi ve 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü.
RUS ASKERLERİNİN AĞIR SİLAHLARLA NÖBET TUTUĞU GÖRÜLDÜ
Geminin ön bölümünde bir Rus askerinin yine sipere yattığı görüldü. Savaş gemisinin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tuttu. Geminin orta bölümünde bazı askerlerin sürekli kıyıyı izlerken bir asker dürbün ile etrafıgözledi.
6. GÜN İÇİNDE 5. SAVAŞ GEMİSİ
Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı. Bu Rus savaş gemisi ile birlikte 6 gün içerisinde 5. gemi de Suriye'ye gitmek için boğazı geçmiş oldu.
Kaynak: DHA