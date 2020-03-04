Boğaz'dan bir Rus savaş gemisi daha geçti! Ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü

04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:02

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 158 borda numaralı savaş gemisi olan 'CaesarKunikov' adlı gemi saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine deniz polisi ve 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü.

RUS ASKERLERİNİN AĞIR SİLAHLARLA NÖBET TUTUĞU GÖRÜLDÜ

Geminin ön bölümünde bir Rus askerinin yine sipere yattığı görüldü. Savaş gemisinin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tuttu. Geminin orta bölümünde bazı askerlerin sürekli kıyıyı izlerken bir asker dürbün ile etrafıgözledi.

6. GÜN İÇİNDE 5. SAVAŞ GEMİSİ

Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı. Bu Rus savaş gemisi ile birlikte 6 gün içerisinde 5. gemi de Suriye'ye gitmek için boğazı geçmiş oldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu