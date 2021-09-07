Boğaç Aksoy kimdir?

Lenf kanserine yakalandığını öğrendiği için Arka Sokaklar dizisinden ayrılan oyuncu Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşarak "Tedavinin bitişini kutluyoruz" diyerek sevenlerine müjdeli haberi verdi. Peki, Boğaç Aksoy kimdir?

Boğaç Aksoy kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar'da Volkan komiser rolünü oynayan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalandı. Bir süredir tedavi gören genç oyuncudan beklenen haber geldi. Peki, Boğaç Aksoy hastalığı nedir? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

30 Temmuz 1989 İzmit doğumlu Boğaç Aksoy, 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı.

Ayrıca iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.