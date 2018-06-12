Bodrumspor Samet Katanalp'i Renklerine Bağladı

Teknik direktörlük görevine Engin İpekoğlu'nüun getirilmesinin ardından teknik ekibin istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren B.B.Bodrumspor Sivas Belediyespor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Samet Katanalp'i renklerine bağladı.

Kendisiniyeşil beyaz renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzalayan Kocaelispor altyapısında yetişen 1992 doğumlu tecrübeli oyuncu sırasıylaÇubukspor, Bugsaş, Konya Anadolu selçuklu, Diyarbekirspor, Pendikspor ve Tokatspor'da forma giydi. Son olarak Sivas Belediyespor'daiyi bir sezon geçiren oyuncu, orta saha olmasına rağmen 10 gol attı ve takımını play offa taşıyan oyunculardan biri oldu. Çok yönlü orta saha oyuncusu olarak göze çarpan Samet Katanalp hareketliliği, enerjisi ve soğukkanlılığı ile dikkat çekiyor.

B.B.Bodrumspor transfer çalışmaları kapsamında Sivas Belediyespor'dan Seyid Ahmet Han'ı da renklerine bağlamış, Samsunspor'dan tecrübeli forvet Göksu Türkdoğan ile de prensipte anlaşmıştı.