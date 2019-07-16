Bodrumda aşk tazelediler

İstanbul'da ki yoğun iş temposundan kaçarak kısa süreli bir tatil için Bodrum'u tercih eden çift adeta düşman çatlattı.

Bodrum'un en tenha koylarından birine yerleşerek gözlerden uzak bir tatil yapan Emsal Doğan ve Burak Törer sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çektiler.

Çifti yakından tanıyanlar"bu tatil onların ilişkisinde önemli kararlar alalacakları bir tatil olacak, İstanbul'a sürprizle dönebilirler" diye yorumlanıyor.

Eylül ayında dubaili bir yatırımcı ile iş birlikteliğine hazırlanan Emsal Doğan, kendi adını taşıyan academy'nin de yeni eğitim dönemi için yenilikler peşinde.

Kaynak: Bültenler