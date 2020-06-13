Bodrum'un yeni yıldızı Miya Beach Bodrum'da eğlencenin merkezi bu yaz Miya Beach olacak! Highlight Otel'in bünyesinde hizmet veren Miya Beach, daha önce ünlü beach markaları ile işletilmiş olan ve bu yaz açılmayacağı yönünde spekülatif haberlere konu olan sağlıklı, güvenli ve eğlenceli bir yaz tatili geçirmek isteyenleri Bodrum'un en gözde koyu Tilkicik'teki adresinde yeniden doğuyor. Müzik direktörlüğünü Mert Aydın'ın üstlendiği plaj, sahnesinde ağırlayacağı yerli ve yabancı yıldızlarla da 2020 yazına damgasını vuracak!

COVID-19 SERTİFİKASYONU



Tam kapasiteyle hizmet vermeye devam eden ve Covid-19 salgınıyla ilgili gerekli tüm sağlık sertifikalarını alan Highlight Otel, misafirlerine eşsiz bir tatil imkanı sunuyor. Otel zorlu karantina günlerinin ardından tatilde eğlence arayanları da muhteşem bir manzaraya sahip plajı Miya Beach'te ağırlıyor. Miya Beach, turkuvaz mavisi denizi, denizin içindeki bungalov locaları, özel lezzetleri, kaliteli hizmeti ve özenle seçilmiş müzikleriyle Bodrum'da bu yaz eğlencenin nabzını tutacak. Kaynak: Snob Magazin