Bodrum trafiğine ilginç çözüm
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Bodrum trafiğine ilginç çözüm

Bodrum trafiğine ilginç çözüm
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, yaklaşık 1.5 milyon kişinin olduğu Bodrum'da trafikten scooter'la kurtuldu... İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le ABD'den sonra Bodrum'a gitti. Çift, Torba'daki Toka Otel'in plajında görüntülendi. Kural, arkadaşlarıyla denize girerken, Çelik ise mekanın bar kısmında oturdu.

İkili, bayram nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon kişinin olduğu tahmin edilen semtte, trafiğe scooter'la çözüm buldu.

Kısa mesafesi bile araçla saatlerce beklenen yerde, oyuncu ve avukat, bu sayede trafikten kurtuldu.

Bodrum trafiğine ilginç çözüm
Bodrum trafiğine ilginç çözüm
Bodrum trafiğine ilginç çözüm
Bodrum trafiğine ilginç çözüm

Kaynak: Snob Magazin

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