Bodrum Lezzet Günleri'nde lezzet tutkunları buluştu

26.08.2019 13:30

22-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Bodrum Lezzet Günleri'nde yerli ve yabancı lezzet tutkunları buluştu.



Hatay mutfağının yerel şefleri, meşhur lezzetleri Bodrum Lezzet Günleri'nde yerli ve yabancı lezzet tutkunları ile buluştu. 22-24 Ağustos tarihlerinde Hapimag Sea Garden Resort'ta düzenlenen Lezzet Günleri'nde binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Türk, Arap ve Yörük mutfaklarıyla harmanlanmış Hatay yöresel lezzetleri, yerli ve yabancı turistlere unutamayacakları bir deneyim sundu.



"Yerel lezzetlerin ön plana çıkması gerektiğini düşünüyoruz"



Türk, Akdeniz ve Uzak Doğu mutfağı başta olmak üzere birçok alternatifi Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da bulmanın mümkün olduğunun anlatan Genel Müdür Kerem Demirkol, ülkenin her şehrinde öne çıkan birçok lezzet olduğunun altını çizdi.



Genel olarak bu tatların tanındığını ancak Lezzet Günleri'nde yöre aşçılarının hünerlerini sergilediğini söyleyen Demirkol, "Yerel lezzetleri birçok tesis, farklı temalarla öne çıkarıyor. Biz de yerel lezzetlerin ön plana çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Gelenekselleşen Lezzet Günleri'mizde Gaziantep ve Adana'dan sonra şimdi de Hatay mutfağını misafirlerimize sunduk. Gerekli olan tüm malzemeleri bölgesinden getirdik. Antakya'nın önemli aşçıları ve ekibimiz ile birlikte hazırlayıp yemekleri pişirdiler. Müthiş bir sinerji oluştu ve ortaya bir lezzet şöleni çıktı" dedi.



70'e yakın farklı lezzet sunuldu



Otelin Şefi Orhan Demirok ve Antakya Gastronomi Derneği Başkanı İbrahim Ünal Kahraman, Antakya yemeklerini anlattığı Hatay Lezzet Günleri'nde 70'e yakın farklı lezzet sunulduğu kaydedildi.



Hatay mutfağının Unesco Şehirler Ağı'na girmiş dünyanın nadir mutfaklarından olduğunun altını çizen Kahraman, "Bu farklı lezzetlerden oluşan lezzet yelpazesini Bodrum'da, yerli ve yabancı misafirlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA