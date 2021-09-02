Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ankara'ya uğurlandı
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Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ankara'ya uğurlandı

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ankara'ya uğurlandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Ankara Vali Yardımcılığı görevine atanan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçeden Türk bayrakları eşliğinde uğurlandı.

Ankara Vali Yardımcılığı görevine atanan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçeden Türk bayrakları eşliğinde uğurlandı.

Kumbahçe Mahallesi'ndeki Kaymakamlık konutunun önünde toplanan daire amirleri, Kaymakamlık personeli ve vatandaşlar, Yılmaz'ı Ankara'ya yolcu etti.???????

Kaymakam Yılmaz, kendisini uğurlamak için gelenlerle tek tek vedalaştıktan sonra ailesinin içinde bulunduğu kendi kullandığı otomobiliyle ilçeden ayrıldı.

Bu sırada törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılan vatandaşların duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

Kaymakam Yılmaz'a ilçe çıkışına kadar bir grup araç konvoyu da eşlik etti.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ankara'ya uğurlandı
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ankara'ya uğurlandı
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ankara'ya uğurlandı
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ankara'ya uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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