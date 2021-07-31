Bodrum'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü! Korku filmi gibi

Orman yangınlarının devam ettiğini Bodrum'dan gelen son görüntü durumun vahametini bir kez daha ortaya koydu. Dumanların tüm gökyüzünü kapladığı görüldü.

Türkiye'yi üzüntüye boğan orman yangınlarının bir kısmı kontrol altına alınırken, bugün Bodrum'da yeni bir yangın başladı. Vatandaşların tersaneye ulaşmaması için yoğun çaba sarf ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER KORKUTTU

Bodrum'dan gelen son görüntüler ise yangının vahametini bir kez daha ortaya attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde havanın yangın nedeniyle tamamen dumanla kaplandığı görülüyor. İlçedeki vatandaşların da hızlı şekilde bölgeden tahliye edildiği belirtildi.