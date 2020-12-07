Bodrum'dan "evlat nöbetindeki" annelere mandalina gönderildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır il binası önünde nöbet tutan annelere destek için mandalina gönderildi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı, "evlat nöbetindeki" annelere yanlarında olduklarını gösterip manevi destek vermek için ilçenin ünlü mandalinasından gönderme kararı aldı.

Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliğinin de katkıda bulunduğu kampanyada toplanan mandalinalar, partinin ilçe binası önünde kasalara yerleştirildi. Yaklaşık 300 kilogram olduğu belirtilen 22 kasa mandalina, kargo aracılıyla Diyarbakır'a ulaştırılmak üzere araca yüklendi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da nöbetteki annelere destek olmak istediklerini söyledi.

Mandalinanın yörenin değerlerinden biri olduğunu belirten Gökmen "Kış günlerinde evlatlarının yolunu gözleyen annelere, manevi olarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Yarımadanın farklı yerlerinden vatandaşımız kimisi bir kilo kimisi kasa ile mandalina gönderdi. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS