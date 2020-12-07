Bodrum'dan "evlat nöbetindeki" annelere mandalina gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bodrum'dan "evlat nöbetindeki" annelere mandalina gönderildi

07.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:02
Bodrum'dan

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır il binası önünde nöbet tutan annelere destek için mandalina gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır il binası önünde nöbet tutan annelere destek için mandalina gönderildi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı, "evlat nöbetindeki" annelere yanlarında olduklarını gösterip manevi destek vermek için ilçenin ünlü mandalinasından gönderme kararı aldı.

Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliğinin de katkıda bulunduğu kampanyada toplanan mandalinalar, partinin ilçe binası önünde kasalara yerleştirildi. Yaklaşık 300 kilogram olduğu belirtilen 22 kasa mandalina, kargo aracılıyla Diyarbakır'a ulaştırılmak üzere araca yüklendi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da nöbetteki annelere destek olmak istediklerini söyledi.

Mandalinanın yörenin değerlerinden biri olduğunu belirten Gökmen "Kış günlerinde evlatlarının yolunu gözleyen annelere, manevi olarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Yarımadanın farklı yerlerinden vatandaşımız kimisi bir kilo kimisi kasa ile mandalina gönderdi. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

İlgili Haberler

Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun
Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Erol Bulut Sinan Gümüş Caner Erkin Serdar Aziz
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'dan "evlat nöbetindeki" annelere mandalina gönderildi - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 18:06:01. #1.14#
title