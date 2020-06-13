Bodrum'daki yavru domuz yine bulunamadı
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Bodrum'daki yavru domuz yine bulunamadı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde görüldüğü öne sürülen yavru domuz, hayvanseverler tarafından bugün de arandı.

Bodrum'daki yavru domuz yine bulunamadı
13.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:27

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde görüldüğü öne sürülen yavru domuz, hayvanseverler tarafından bugün de arandı. Ancak domuz bulunamadı.

Bodrum ilçesinde yaşayan vatandaşlar, belediyeyi arayarak, son 10 gündür Neyzen Tevfik Caddesi yakınındaki alanda, yalnız başına yavru domuz olduğu ihbarında bulundu. Belediye ekipleri, bölgede arama yaptı. Bazı vatandaşların yiyecek verdiğini ifade ettiği yavru domuz, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Belediye ekiplerinin dışında hayvanseverler ile çevreciler de bölgeyi araştırdı. Yavru domuz bulunamadı.Bodrum Hayvan Hakları gönüllüsü Uzeyir Yıldız, daha önce birkaç kez yem verdiği hayvanı bulamadıklarını belirterek, "Üç- dört gündür rastlayamadık. Belediye ekipleri de geldi. Onlar da bulamadı. Herhalde, bir yerlere gitti" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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