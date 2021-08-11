Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı

Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Ülkemizdeki orman yangınlarının söndürülme çalışmalarında bir ilçemizden daha müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bodrum yangını kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Günlerdir ülkemizdeki en önemli gündem maddesi olarak yerini koruyan orman yangınlarında artık sona yaklaşılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, paylaştığı son durumda 53 ilimizde 275 yangından 272 tanesinin kontrol altına alındığını açıklayarak sadece Muğla'nın Köyceğiz, Milas ve Bodrum ilçelerinde alevlerle mücadelenin sürdüğünü aktarmıştı.

Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı

MİLAS'TAN SONRA BODRUM'DA DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gün içinde Milas'taki yangının tamamen kontrol alındığını paylaşan Pakdemirli, Bodrum'dan da müjdeli haberi verdi. Yaptığı son paylaşımda Bakan Pakdemirli, "Bodrum yangını kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı

KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 13'üncü günde de devam ediyor.

BODRUM'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN
BODRUM'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Emre İliksiz
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Üner Cem Yılmaz Seda Sayan
Spor Metin Oktay Caner Erkin Alex Teixeira Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 01:33:49. #1.14#

title