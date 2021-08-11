Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı

Ülkemizdeki orman yangınlarının söndürülme çalışmalarında bir ilçemizden daha müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bodrum yangını kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." paylaşımında bulundu.