Bodrum'da yol çöktü, kamyon içine düştü
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Bodrum'da yol çöktü, kamyon içine düştü

17.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:38

Bodrum'da yol çöktü, kamyon içine düştü Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş kamyonu yolun çökmesi sonucu foseptik çukuruna düştü.

Bodrum'da yol çöktü, kamyon içine düştü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş kamyonu yolun çökmesi sonucu foseptik çukuruna düştü.

Yalıkavak Mahallesi Küdür yolunda bir otelin önüne parke döşemesi için kamyonla kum getirildi. Yükünü boşaltmak için yol kenarına yanaşan kamyonun arka kısmı, ağırlığa dayanamayan zeminin aniden çökmesi üzerine eski bir fosseptik çukurunun içine düştü. Şaşkınlık veren olayın ardından çukurda mahsur kalan kamyon için kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çağrılan bir vinç yardımıyla tonlarca ağırlıktaki kamyon vatandaşların şaşkın bakışları arasında bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bodrum'da yol çöktü, kamyon içine düştü
Bodrum'da yol çöktü, kamyon içine düştü
Bodrum'da yol çöktü, kamyon içine düştü
Bodrum'da yol çöktü, kamyon içine düştü
Bodrum'da yol çöktü, kamyon içine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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