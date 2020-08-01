Bodrum'da yerleşim yerleri yakınındaki makilik alanda yangın MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Akyarlar ve Gümüşlük gibi turistik mahallelerde de görülüyor.

Yangın, Karabağ Mahallesi Bayraklı Tepe mevkisindeki otluk ve makilik alanda saat 15.00 sıralarında başladı. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Çalışmalara AKUT Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi.

Arazinin sarp olması nedeniyle ekipler bazı bölgelere müdahalede zorlandı. Alevler Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar ve İslamhaneleri mahallelerinden de görüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA