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Bodrum'da yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Nina J'nin kullandığı 48 ADS 439 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Saadet Yazıcı'ya (56) çarptı.

Kazada, sürücü ile yaya yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Nina J, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bodrum'da yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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