Bodrum'da Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Bodrum'da Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:22
Bodrum'da Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu bölgeye gitti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisinde tespit edilen 5 düzensiz göçmen, kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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