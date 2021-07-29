Bodrum'da tatil yapan Bülent Ersoy, makyajsız görüntülendi

Bodrum'da tatil yapan Bülent Ersoy, Torba'da bulunan bir balıkçıya giderek masayı donattı. 1 saat kaldığı balıkçıda 8 bin 500 TL hesap ödeyen Ersoy'un makyajsız hali de dikkat çekti.

Diva lakaplı Bülent Ersoy, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Hem güzel havanın tadını çıkaran hem de dinlenen Diva, önceki gün ekibiyle birlikte Torba'daki bir balıkçıya gitti. Eli açıklığıyla tanınan sanatçı, masayı da donattı.

8 BİN TL'LİK HESAP

Takvim'de yer alan habere göre, ekibiyle keyifli bir yemek yiyen Ersoy, ıstakoz, karides, ahtapot, kalamar ve meze çeşitlerini tattığı mekanda 8 bin 500 TL hesap ödedi.

MAKYAJSIZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Her daim abartılı kıyafeti ve makyajıyla kamera karşısına geçen Bülent Ersoy'un sadeliği de dikkatlerden kaçmadı. Tatilde olduğu için makyaj yaptırmayan Diva, saçlarını toplayarak siyah sade bir kıyafet tercih etti.

Bülent Ersoy, yeni sezonda meslektaşı Mustafa Keser ile Star TV ekranında Benzemez Kimse Sana programını sunacak.