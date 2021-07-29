Bodrum'da tatil yapan Bülent Ersoy, makyajsız görüntülendi
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Bodrum'da tatil yapan Bülent Ersoy, makyajsız görüntülendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bodrum'da tatil yapan Bülent Ersoy, Torba'da bulunan bir balıkçıya giderek masayı donattı. 1 saat kaldığı balıkçıda 8 bin 500 TL hesap ödeyen Ersoy'un makyajsız hali de dikkat çekti.

Diva lakaplı Bülent Ersoy, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Hem güzel havanın tadını çıkaran hem de dinlenen Diva, önceki gün ekibiyle birlikte Torba'daki bir balıkçıya gitti. Eli açıklığıyla tanınan sanatçı, masayı da donattı.

8 BİN TL'LİK HESAP

Takvim'de yer alan habere göre, ekibiyle keyifli bir yemek yiyen Ersoy, ıstakoz, karides, ahtapot, kalamar ve meze çeşitlerini tattığı mekanda 8 bin 500 TL hesap ödedi.

Bodrum'da tatil yapan Bülent Ersoy, makyajsız görüntülendi

MAKYAJSIZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Her daim abartılı kıyafeti ve makyajıyla kamera karşısına geçen Bülent Ersoy'un sadeliği de dikkatlerden kaçmadı. Tatilde olduğu için makyaj yaptırmayan Diva, saçlarını toplayarak siyah sade bir kıyafet tercih etti.

Bodrum'da tatil yapan Bülent Ersoy, makyajsız görüntülendi

Bülent Ersoy, yeni sezonda meslektaşı Mustafa Keser ile Star TV ekranında Benzemez Kimse Sana programını sunacak.

Bodrum'da tatil yapan Bülent Ersoy, makyajsız görüntülendi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (5)
TARIK TANYILDIZ: Dedesi Cherokee olabilir...
Cevap Yaz Yayından Kaldır
R D: Bülent bey bitmiş
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
ZAZA120134 : Zebanilerden farkını gören varmı ?, ve insanlar bu yaratığı besliyor para veriyor böylelerine kapı önü muamelesi bile çok .
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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500
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