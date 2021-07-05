Bodrum'da sörf malzemesi hırsızlığına 2 gözaltı
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Bodrum'da sörf malzemesi hırsızlığına 2 gözaltı

Bodrum'da sörf malzemesi hırsızlığına 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Sezgin Yıldırım'ın kıyıya bıraktığı 2 bin 500 euro (25 bin lira) değerindeki sörf tahtası, uçurtması, bel kemeri ve kontrol barını çalan 2 şüpheli, 5 gün sonra jandarma tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Sezgin Yıldırım'ın kıyıya bıraktığı 2 bin 500 euro (25 bin lira) değerindeki sörf tahtası, uçurtması, bel kemeri ve kontrol barını çalan 2 şüpheli, 5 gün sonra jandarma tarafından yakalandı. 

Akyarlar Mahallesi, Fener Plajı mevkisinde sörf yapan Sezgin Yıldırım, kıyıya bıraktığı toplam 2 bin 500 euro değerindeki sörf tahtası, uçurtması, bel kemeri ve kontrol barı geçen 29 Haziran'da saat 18.00 sıralarında çalındı. Yıldırım'ın şikayeti üzerine Akyarlar Jandarma Komutanlığı ile jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İşyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ve çevredekilerin ifadelerine başvuran jandarma ekipleri, şüphelilerin E.D ve E.Ç. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, dün öğle saatlerinde evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Çalınan Sörf tahtası ve ekipmanları da bulunup, sahibi Yıldırım'a tutanakla teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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