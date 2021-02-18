Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu
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Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu

18.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:41
Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler, sahillere akın etti. Sahildeki vatandaşlardan bazılarının maske takmadığı ve sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü. Bölgede denetim yapan polis ekipleri ise kurallara uymayanlar hakkında tutanak tuttu.

Bodrum'da 3 gün etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken ilçede ağaçlar devrildi, feribot seferleri iptal edildi. Soğuk havanın ardından bugün akşam saatlerinde güneşin etkisini göstermesiyle birlikte sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyretti. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar ise sahillere akın etti. Halkın yoğun olduğu Kumbahçe Sahili'ndeki görüntü yaz sezonunu aratmadı. Gruplar halinde oturanlardan bazıları hem maskeyi hem de sosyal mesafeyi unuttu. Bölgede denetim yapan polis ekipleri ise maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve sigara içen vatandaşlar hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tuttu.

35 KİŞİ CEZA YEMEKTEN KAÇAMADI

Öte yandan, bazı vatandaşlar polis ekiplerine çeşitli bahaneler üretip, ceza yememek için dil döktü. Sigara içtiği ve yemek yediği için maske takmadığını ileri süren 35 kişi, ceza yemekten kaçamadı.

Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, maske ve sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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