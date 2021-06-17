Bodrum'da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı

Bodrum'da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin ise yaralandığı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin ise yaralandığı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yahşi Mahallesi Giritli Sokak üzerinde 2 polisin silahlı saldırıya uğradığı ve polislerden 26 yaşındaki Ercan Yangöz'ün şehit olduğu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Arabanın arkasından motosikletle giden polisleri otomobilin önünü kestikten sonra 1 polisin şehit edildiği 1 polisin ise yaralandığı çatışma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Suçunu itiraf etti

Çarşamba günü saat 17.30 sularında, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak üzerindeki olayda 26 yaşındaki polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit olduğu, polis memuru Abdulkadir Doğan'ın da yaralandığı olayla ilgili 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın ardından polis memurunu silahla ateş ederek şehit ettiğini itiraf ettiği öğrenilen 47 yaşındaki "Çakal" lakaplı F.Ö'nün silah kaçakçılığı da dahil olmak üzere birçok suç kaydı olduğu belirtildi. Olayın ardından 4 kişi Bodrum'da polisin şehit edildiği bölgede kıskıvrak yakalanırken 2 kişi ise Aydın'ın Söke ilçesinde yakalanmıştı. Gün boyu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri 9 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltı sayısının toplamda 15 kişiye yükseldiği bildirilirken olayla ilgili soruşturma ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Bodrum'da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı
Bodrum'da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit polis Ercan Yangöz için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit polis Ercan Yangöz için başsağlığı mesajı
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Sedat Peker Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Hadise Rafet El Roman Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 22:19:54. #1.15#

title