Bodrum'da sanatla, tatili bir arada sunan otel ilgi odağı oldu
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Bodrum'da sanatla, tatili bir arada sunan otel ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Kültür Sanat

Bodrum'da sanatla, tatili bir arada sunan otel ilgi odağı oldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni açılan otel yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi odağı oldu.

Bodrum'da sanatla, tatili bir arada sunan otel ilgi odağı oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni açılan otel yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi odağı oldu. Sanatla, turizmi buluşturan otelin içerisinde ise bir birinden ünlü sanatçıların eserleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bodrum'da yeni bir soluk getiren ve ilçenin en lüks otellerinden bir olan MGallery The Bodrum otelinin neredeyse tamamı sanat eserleriyle donatılırken, birbirinden değerli eserler otelin dört bir yanında sergileniyor. Eserleri gören yerli ve yabancı turistler ise gördükleri sanat eserlerine hayran kalıyor. Bir yandan deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran turistler bir yandan da bir birinden değerli sanat eserlerini inceme fırsatı buluyor.

MGallery The Bodrum Oteli'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta bir birinden değerli birçok eseri otellerinde bir araya getirdiklerini belirterek "Otelimizi Temmuz ayının başında açtık. Otelimizde ünlü sanatçılarımızın heykeltıraşların eserleri ve yağlıboya resimleri yer almakta. Aynı zamanda yabancı sanatçıların ve heykeltıraşların da heykel ve resimleri bulunmaktadır. Sanat eserleri otelimize gelmeye devam edecek. Birbirinden değerli eserler otelimizin her köşesinde sergileniyor. Kendi koleksiyonumun parçaları olan birçok sanat eserini ülkemizde sergileme fırsatı bulamamıştım. Yaptırdığım otelde sergileme fırsatı buldum. Çok fazla eser var otelimizde ve gelmeye de devam edecek. Eserlerimizi otelimize yerleştirmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi misafirlerimizin daha keyifli bir tatil geçirmeleri için" dedi.

Misafirler keyif alıyor

Genel Müdür Delibalta, otele gelen misafirlerin eserleri gördüklerinde çok keyif aldıklarını ifade ederek, "Misafirlerimiz gördüğümüz kadarıyla çok mutlu oluyorlar, keyif alıyorlar ve bizlere de teşekkürlerini iletiyorlar. Otelimize renk katıyor bu sanat eserleri. Otelimizi daha çok eser getirerek sanatla buluşturmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Bodrum'da sanatla, tatili bir arada sunan otel ilgi odağı oldu
Bodrum'da sanatla, tatili bir arada sunan otel ilgi odağı oldu
Bodrum'da sanatla, tatili bir arada sunan otel ilgi odağı oldu
Bodrum'da sanatla, tatili bir arada sunan otel ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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