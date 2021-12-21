Bodrum'da otomobilin çarptığı at telef oldu

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı at telef oldu.

H.F'nin idaresindeki 48 BP 875 plakalı otomobil, Yalıkavak-Bodrum kara yolunda, karşıya geçmeye çalışan ata çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan at ağır yaralandı. Yaralı atın kurtarılması için çevredekiler seferber oldu.

Bodrum Belediyesinin hayvan ambulansı ekibinin müdahalesinin ardından özel bir veteriner kliniğine götürülen at, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.