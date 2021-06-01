Bodrum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Bodrum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Bodrum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

BODRUM'da, otomobilin devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

BODRUM'da, otomobilin devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bodrum- Milas yolu Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Milas'tan Bodrum yönüne giden Hasan Y.'nin (28) kullandığı 31 ANY 61 plakalı otomobil, savrularak takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Radiye Altuntaş (22) yaşamını yitirirken, sürücü Hasan Y. ile yanındaki Yılmaz Karaca ve Sevda Tuzak yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşamını yitiren Altuntaş'ın cesedi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. 


Bodrum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Bodrum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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