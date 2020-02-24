Bodrum'da metruk binadaki yangın söndürüldü

24.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:08

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Turgutreis Mahallesi Şevket Sabancı Caddesi'ndeki, daha önce otel olarak kullanıldığı belirtilen metruk binada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bodrum İtfaiye ekibi, 3 katlı binanın ikinci katındaki yangını kısa sürede söndürdü.

Binada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ısınmak amacıyla ateş yakıldığı ve yerde bulunan eski bir yatağın da tutuştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA