Bodrum'da metruk binadaki yangın söndürüldü
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Bodrum'da metruk binadaki yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

24.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:08
Bodrum'da metruk binadaki yangın söndürüldü

'nın ilçesinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Şevket Sabancı Caddesi'ndeki, daha önce otel olarak kullanıldığı belirtilen metruk binada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bodrum İtfaiye ekibi, 3 katlı binanın ikinci katındaki yangını kısa sürede söndürdü.

Binada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ısınmak amacıyla ateş yakıldığı ve yerde bulunan eski bir yatağın da tutuştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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