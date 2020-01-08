: Bodrum'da "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi

08.01.2020 21:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:47

Bodrum ilçesinde, "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi başlatıldı.

Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, yarımadanın farklı mahallelerinde yaşayan çocukların bilim ve sanatla buluşturulacağı belirtildi.

Turgutreis Zeyyat Mandalinci İlkokulu, Amiral Turgutreis İlkokulu ve Ortaokulu, Yalıkavak Gökçebel Profilo Marina İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden tıra, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İki günde yaklaşık 1500 öğrencinin gezdiği belirtilen tırı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile belediye başkan yardımcıları da ziyaret etti.

Kaynak: AA

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