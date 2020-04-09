Bodrum'da market önündeki yardım dolabı, aynı aileden olduğu öne sürülen kişilerce boşaltıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hayırseverlerin girişimiyle bir süpermarketin önüne ihtiyaç sahipleri için yerleştirilen yardım dolabının, aynı aileye mensup olduğu ileri sürülen kişilerce boşaltılması tepkiyle karşılandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hayırseverlerin girişimiyle bir süpermarketin önüne ihtiyaç sahipleri için yerleştirilen yardım dolabının, aynı aileye mensup olduğu ileri sürülen kişilerce boşaltılması tepkiyle karşılandı.

Konacık Mahallesi'nde bir süpermarketin önüne, hayırseverlerin katkısıyla yardım dolabı yerleştirildi. İhtiyaç sahipleri için başlatılan "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" sloganıyla da kampanya başlatıldı.

Market sahibi ve hayırseverlerin gıda ve temizlik ürünü gibi çok sayıda ihtiyaç malzemesi yerleştirdiği yardım dolabı, aynı gün farklı zamanlarda buraya gelen bir aile tarafından boşaltıldı.

Market sahibi hayırsever Hüseyin Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu duruma tepki gösterdi.

Aynı aileden olduğunu öğrendiği kişilerin ihtiyaç sahipleri için bırakılan ürünleri boşaltmasının iyi niyetli olmadığını iddia eden Kurt, "Bu suistimal bizi çok üzdü ama biz yardımlarımıza devam edeceğiz. Biz insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra böyle olmaz." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından dolabın camına, "Her sofraya girmesi için lütfen bir adet alalım" uyarısının yapıştırıldığı görüldü.

Bu arada, yardım dolabının boşaltıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. İlk olarak dolabın önüne gelen iki kadının poşetlere ürünleri doldurup gittiğinin görüldüğü görüntülerde, daha sonra aynı aileden olduğu ileri sürülen bir erkek de yardım dolabından poşetlediği ürünleri götürüyor.

Bir süre sonra yardım dolabının önüne bu kez tekerlekli market sepetiyle geldiği görülen bu kişinin, kalan ürünleri de poşetleyip süpermarketin önünden ayrılması da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: AA