Bodrum'da makilik yangını (5)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da makilik yangını (5)

Bodrum'da makilik yangını (5)
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

TERSANELERDEKİ YANICI VE PATLAYICI MADDELER BOŞALTILDIMuğla'nın Bodrum ilçesi Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, İçmeler bölgesinde yerleşim yerlerine kadar ilerledi.

TERSANELERDEKİ YANICI VE PATLAYICI MADDELER BOŞALTILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, İçmeler bölgesinde yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Yangına havanın kararması nedeniyle sadece karadan müdahale ediliyor. Yangının etkisini artırması üzerine beton şirketlerine ait 30 mikser ile 5 polis TOMA'sı da söndürme çalışmalarına destek olurken vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Tersanelerin bulunduğu alanı tehdit eden yangın nedeniyle tersanelerde bulunan yanıcı ve patlayıcı maddeler kamyonlar ile tahliye edildi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tekneler ile deniz kıyısındaki alana müdahale edildi. Kamuya ait lojmanlara ve yerleşim yerlerine 5 metreye kadar yaklaşan yangında vatandaşlar yangın tüpleri ve kovalar ile seferber oldu. Vatandaşlar yangın bölgesine su ayran ve yiyecek getirerek ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile yarıştı.

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

 


Bodrum'da makilik yangını (5)
Bodrum'da makilik yangını (5)
Bodrum'da makilik yangını (5)
Bodrum'da makilik yangını (5)
Bodrum'da makilik yangını (5)
Bodrum'da makilik yangını (5)
Bodrum'da makilik yangını (5)
Bodrum'da makilik yangını (5)
Bodrum'da makilik yangını (5)
Bodrum'da makilik yangını (5)
Bodrum'da makilik yangını (5)
Bodrum'da makilik yangını (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

Endişeli bekleyiş sürüyor! Yangın Bodrum Kalesi'ni tehdit etmeye başladı
Endişeli bekleyiş sürüyor! Yangın Bodrum Kalesi'ni tehdit etmeye başladı
Bodrum'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü! Korku filmi gibi
Bodrum'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü! Korku filmi gibi
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Oğulcan Engin Çağatay Akman
Spor Diego Eda Erdem Metin Oktay Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da makilik yangını (5) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 22:17:08. #1.15#

title