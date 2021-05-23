Bodrum'da mahsur kaldığı sarnıçtan kurtarılan kedi yavrusunu belediye personeli sahiplendi
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Bodrum'da mahsur kaldığı sarnıçtan kurtarılan kedi yavrusunu belediye personeli sahiplendi

Bodrum'da mahsur kaldığı sarnıçtan kurtarılan kedi yavrusunu belediye personeli sahiplendi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, mahsur kaldığı sarnıçtan kurtarılan kedi yavrusu belediye personeli tarafından sahiplenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, mahsur kaldığı sarnıçtan kurtarılan kedi yavrusu belediye personeli tarafından sahiplenildi.

Kumbahçe Mahallesi Rasathane Sokak'taki sarnıçtan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu Bodrum Belediyesine bildirdi.

Destek Hizmetler Müdürlüğünün yardımıyla kapıyı açan zabıta ekipleri, kedi yavrusunu kurtardı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünde demir atölyesi sorumlusu olarak görev yapan 24 yıllık belediye personeli Şenol Direk, kilitli kapıyı açmak için gittiği görevi sonrası sarnıçta mahsur kalan kediyi sahiplendi.

Evli ve üç çocuk babası Direk, çocuklarının da hayvanları çok sevdiğini ve bu yüzden yavru kediyi sahiplendiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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