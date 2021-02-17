Bodrum'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi
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Bodrum'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi

17.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:13
Bodrum'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi

Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi.

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi.

Bodrum'da saatteki hızı 80 kilometreyi bulun kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Gümbet Mahallesi, Cevat Şakir Mahallesi ve Yahşi Mahallesi'nde bazı ağaçlar, kuvvetli fırtına yüzünden yola devrildi. Herhangi bir yaralanma olayı yaşanmazken, belediye ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri, yaptığı çalışmayla devrilen ağaçları yoldan kaldırdı. 


Bodrum'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi
Bodrum'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi
Bodrum'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi
Bodrum'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi
Bodrum'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi
Bodrum'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi
Bodrum'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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