Bodrum'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kıyı ve deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kıyı ve deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.

Akyarlar Limanı ve koy genelinde düzenlenen etkinlikte 10 dalgıç, denizin dibindeki atıkları temizledi. Çalışmalara, Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe Ortaokulu öğrencileri de kıyıdan destek verdi.

Etkinlikte, karton, cam, plastik ve araç lastiklerinin de olduğu yaklaşık 150 kilogram atık toplandı.

Kıyıya çıkarılan atıklar, ayrıştırılarak belediye geri dönüşüm tesisine götürüldü.

Deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla da görüntülendi.

Kaynak: AA