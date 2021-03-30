Bodrum'da kırmızı şerit uygulamasına geçti
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Bodrum'da kırmızı şerit uygulamasına geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bodrum'da kırmızı şerit uygulamasına geçti

Tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması kapsamında ışıksız yaya geçitlerinde orta şerit kırmızıya boyandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması kapsamında ışıksız yaya geçitlerinde orta şerit kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığı trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayışıyla Bodrum'da da orta şerit kırmızıya boyandı. Bodrum'da da bu kapsamda Neyzen Tevfik Caddesi Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu önündeki yaya geçidinin tek şeridi kırmızıya boyandı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla yaya geçitti orta şeridi kırmızıya boyandı. Şeridi boyanırken bir taraftan da minik öğrencilere yaya geçittinin önemi, nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.

Kaymakam Yılmaz, etkinlikte yaptığı açıklamada "İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Kırmızı çizgimizi çizdik." dedi. - MUĞLA

Bodrum'da kırmızı şerit uygulamasına geçti
Bodrum'da kırmızı şerit uygulamasına geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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