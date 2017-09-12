Bodrum'da Kanserden Ölen Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Bodrum Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve kanser hastalığı sonucu yaşamını yitiren polis memuru Ahmet Bircan Yılmaz (46) için müdürlük binası bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.



Yılmaz'ın naaşı, tedavi gördüğü hastanenin morgundan alınıp Bodrum Cenaze Hizmetleri Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, Bodrum Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.



Törene, Yılmaz'ın yakınları ile Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Milas-Bodrum Havalimanı Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, Bodrum Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ile bazı daire amirleri ile mesai arkadaşları katıldı.



Törende, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bircan Yılmaz'ın özgeçmişi okundu. Yılmaz'ın cenazesi, Bodrum Müftülüğü yetkililerinin okuduğu duaların ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'ya uğurlandı.



Yılmaz'ın naaşını taşıyan cenaze aracına, Bodrum Emniyet Müdürlüğünde görevli çok sayıda mesai arkadaşı da konvoy oluşturarak şehir dışına kadar eşlik etti.