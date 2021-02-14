Bodrum'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bodrum'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

14.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:56
Bodrum'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Akyarlar Mahallesi Bağla mevkisinde, İ.D. yönetimindeki 48 TV 606 plakalı taş yüklü kamyon, Recep Ç. idaresindeki 06 AOT 02 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, otomobilde sıkışan diğer sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Özge Özder Burcu Biricik Demet Özdemir Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Deniz Türüç Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 22:57:29. #1.16#
title