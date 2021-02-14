Bodrum'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
14.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:56
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Akyarlar Mahallesi Bağla mevkisinde, İ.D. yönetimindeki 48 TV 606 plakalı taş yüklü kamyon, Recep Ç. idaresindeki 06 AOT 02 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle devrilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, otomobilde sıkışan diğer sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı