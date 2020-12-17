Bodrum'da kamyon, zeminin çökmesi sonucu çukura düştü
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Bodrum'da kamyon, zeminin çökmesi sonucu çukura düştü

17.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:50

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kamyon, yumuşayan zeminin çökmesi sonucu çukura düştü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kamyon, yumuşayan zeminin çökmesi sonucu çukura düştü.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde, bir otelin önüne parke döşemesi için kamyonla kum getirildi.

Yükünü boşaltmak için yol kenarına yanaşan kamyonun arka kısmı, zeminin aniden çökmesi sonucu daha önceden açılan eski foseptik çukuruna düştü. Büyük bir bölümü çukura giren kamyon bölgeye gelen vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kurtarma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülen

Bodrum'da kamyon, zeminin çökmesi sonucu çukura düştü
Bodrum'da kamyon, zeminin çökmesi sonucu çukura düştü
Bodrum'da kamyon, zeminin çökmesi sonucu çukura düştü
Bodrum'da kamyon, zeminin çökmesi sonucu çukura düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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