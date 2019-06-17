Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi açıklarında, bugün saat 07.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı.

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi açıklarında, bugün saat 07.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. 31 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırken, kayıp kaçak göçmenleri ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Kaynak: DHA
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