: Bodrum'da kaçak yapı yıkıldı

20.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:07

Bodrum ilçesinde kaçak olduğu belirtilen restoran, belediye ekipleri ve iş yeri sahibince yıkıldı.

Küçükbük sahilinde kıyı kenar çizgisi içinde kalan alanda yapılan 56 metrekarelik taş binaya, devam eden yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım işlemi uygulandı.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile mülkün sahibi Küçükbük Muhtarı Ali Akbulut işbirliğinde gerçekleştirilen yıkımda, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar da hazır bulundu.

İmara aykırı yapı için önce davacı sonra davalı olan muhtar Ali Akbulut, yaptığı açıklamada, binanın yapılmaması için derneklerle birlikte dava açtıklarını, dava süreci devam ederken yeri satın aldığını ama yine de davasından vazgeçmediğini ifade etti.

Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek de binanın yıkılmasına çok sevindiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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