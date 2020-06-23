Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
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Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında yaşanan patlama sonrası yolda hasar meydana geldi.

23.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:28

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında yaşanan patlama sonrası yolda hasar meydana geldi.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın olduğu bölgedeki yolda çukur açılırken, akan sular yolun alt kısmındaki bazı evlerin bahçelerine doldu. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Çevre sakinlerinden Esme Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borunun büyük bir gürültüyle patladığını, çocukların da yaşanan olaydan çok korktuğunu söyledi.

Yıldız, "Biz de çok şaşırdık. Allah'tan bu olay gece yaşanmadı. Eğer olsaydı daha büyük bir sıkıntı yaşanırdı. Belediye artık buranın halini görmesi lazım. Yazık değil mi bize?" ifadesini kullandı.

Tekin Saygın ise patlama sonrası yolda yarım metreden fazla tazyik yükseldiğini aktardı.

Öte yandan patlama anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde tazyikli suyun asfaltı parçalaması ve metrelerce havaya yükseldiği anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca, yoldan geçen bir cip sürücüsünün açılan çukuru son anda fark etmesi ve frene basıp durduktan sonra geri manevra ile bölgeden uzaklaşması dikkati çekiyor.

Bu arada, bölgeden sahile ulaşan su nedeniyle denizin bir bölümünün çamurla kaplandığı da görüldü.

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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