Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında yaşanan patlama sonrası yolda hasar meydana geldi.
17.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:02
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında yaşanan patlama sonrası yolda hasar meydana geldi.
Ortakent-Yahşi Mahallesi Selvi Caddesi'nde, içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.
Patlamanın olduğu bölgedeki yolda çukur açılırken, akan sular ise yolun alt kısmındaki mandalina bahçelerine doldu.
Bölgeye sevk edilen işçiler, makineleri yardımıyla temizlik ve onarım çalışması başlattı.
Kaynak: AA