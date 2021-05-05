Bodrum'da günde 200-300 kilometre arası yol temizleniyor
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Bodrum'da günde 200-300 kilometre arası yol temizleniyor

Bodrum'da günde 200-300 kilometre arası yol temizleniyor
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum ilçesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli 70 personel günde 200-300 kilometre arasında yolu süpürerek temizliyor.

Bodrum ilçesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli 70 personel günde 200-300 kilometre arasında yolu süpürerek temizliyor.

Bodrum Belediyesinden yapılana açıklamaya göre, ekipler mahalle bazlı gerçekleştirilen geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında meydanlar, kaldırımlar ve yollar yıkanarak yol kenarlarına atılan çöpler temizleniyor. Yıkama ve süpürme işlemlerinin ardından caddeler dezenfektanlı su ile tekrar yıkanıyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Bodrum Belediyesi Temizlik İşler Müdür Vekili Engin Doğan, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber yollardaki yaya ve insan trafiğinin az olduğunu değerlendirerek mahalle bazlı geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Doğan, süpürge ve yıkama şefliği olarak toplamda 16 aracın bulunduğunu, bunların 9 tanesinin süpürge aracı, ikisinin arazöz, geri kalanlarının ise silme araçları olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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