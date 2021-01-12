Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü

12.01.2021 18:42 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:48
Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan dev dalgalar Kumbahçe sahilleri dövdü.

Bodrum'da saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına ve yağmur, kentte olumsuzluk yaratıyor. Rüzgar nedeniyle Kumbahçe Sahili'nde boyu 2 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dev dalgalar adeta sahil ve falezleri dövdü. Sahile gelen bazı vatandaşlar, o anları telefonlarla ölümsüzleştirdi.Şiddetli rüzgar nedeniylhe belediye yetkilileri, vatandaşları çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi konularında dikkatli olunması uyarısında bulundu.


Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü
Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü
Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü
Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü
Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü
Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü
Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü
Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü
Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü
Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü
Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Hande Erçel İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kaza Twitter Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 18:48:35. #1.15#
title