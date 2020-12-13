Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı
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Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı

13.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:07
Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fırtınada oluşan dev dalgalar dolayısıyla su alan 10 metre uzunluğundaki 'Altar' isimli yelkenli katamaran tekne battı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fırtınada oluşan dev dalgalar dolayısıyla su alan 10 metre uzunluğundaki 'Altar' isimli yelkenli katamaran tekne battı.

Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli fırtına uyarısının ardından Bodrum'da lodos, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah saatlerinde sağanak ardından başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini artıran fırtınanın hızı zaman zaman 75 kilometreye kadar ulaştı. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve güney kıyılarda oluşan dev dalgalar, sahil kenarlarındaki işletmeleri de vurdu. Fırtına nedeniyle Bitez Koyu'nda demirli 10 metrelik 'Altar ' isimli katamaran tipi lüks bir yelkenli, dev dalgalar nedeniyle su aldı ve büyük bir kısmı battı. Sadece direkleri görünen 8 milyon lira değerindeki katamaran tekneyi kurtarabilmek için sahibinin, havanın düzelmesini beklediği öğrenildi.Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; denizlerde Bodrum-Anamur arasında dün başlayan fırtınanın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-88 km/saatte) fırtınaya döneceği,  aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin  tahmin edildiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri 24 saatte metrekareye 62.9 kilogram yağmur düştüğünü belirtti.


- Muğla
Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı
Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı
Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı
Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı
Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı
Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı
Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı
Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı
Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı
Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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