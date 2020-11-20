Bodrum'da "fil şahin güvesi larvası" olduğu değerlendirilen tırtıl bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "fil şahin güvesi larvası" olduğu değerlendirilen tırtıl bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "fil şahin güvesi larvası" olduğu değerlendirilen tırtıl bulundu.

Ayşe Gündoğan, AA muhabirine, çocuklarına göstermek için kavanoza koyduğu tırtılın, yaptığı araştırmada "fil şahin güvesi larvası" olduğunu, ender bulunduğunu öğrendiklerini söyledi.

Tırtıla, Diken ismini verdiklerini belirten Gündoğan, "Burnunun fil burnu gibi olması dikkatimi çekti. Daha önce hiç görmedim. Araştırmaya devam ediyorum. Neyle beslendiğini öğreneceğiz. Biraz daha bizimle dursun. Herhalde kelebek olmaya başladığında uçururuz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS