Bodrum'da engelliler yararına "Elvedasız Şarkılar 2" konseri düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına "Elvedasız Şarkılar 2" konseri düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına "Elvedasız Şarkılar 2" konseri düzenlendi.

Bodrum Antik Tiyatro'daki konserde, ilçede şüpheli kişileri takip eden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odasının katkılarıyla gerçekleştirilen konserde Bora Gencer, Yeşim Salkım, Işın Karaca, Keremcem, Melihat Gülses, Murat Kekilli ve Tayfun sahne alanlar arasında yer aldı.

Etkinlikte Ayten Alpman, Aysel Gürel, Onno Tunç, Harun Kolçak, Aşık Veysel, Zeki Müren, Tanju Okan, Barış Manço, Atilla Özdemiroğlu, Kerim Tekin, Kayahan ve Metin Ersoy'un eserleri yorumlandı.

Programın sunuculuğunu yapan Toprak Sergen, babası Semih Sergen ile şiir okudu. Bora Gencer de babası İlham Gencer ile şarkı söyledi.

Engelli öğrencilerin de şarkı söylediği konserde, salgın tedbirleri kapsamında zaman zaman fiziki mesafeye uyulması konusunda uyarı yapıldı.

Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras