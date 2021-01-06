Bodrum'da dağ yürüyüşünde kayalıklara düşen iş insanı 8 saatlik çalışmayla kurtarıldı
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Bodrum'da dağ yürüyüşünde kayalıklara düşen iş insanı 8 saatlik çalışmayla kurtarıldı

06.01.2021 01:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 01:08
Bodrum'da dağ yürüyüşünde kayalıklara düşen iş insanı 8 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dağ yürüyüşü sırasında kayalıklara düşerek yaralanan ve mahsur kalan iş insanı, ekiplerin 8 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dağ yürüyüşü sırasında kayalıklara düşerek yaralanan ve mahsur kalan iş insanı, ekiplerin 8 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.

Konacık Mahallesi'ndeki Pedasa Antik Kenti'nden doğa yürüyüşüne çıkan Bodrum'un tanınmış iş insanlarından Ahmet Azmi Zırh'ın da aralarında olduğu 7 kişi, bölgede bir süre yürüyüş yaptıktan sonra Torba Mahallesi'ne bağlı kayalık ve sarp araziye ulaştı.

Gruptakilerden Zırh, yürüyüş sırasında tutunduğu kaya parçasının kopması sonucu yaklaşık 5 metreden kayalık alana düştü.

Başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbe sonucu yaralanan iş insanı için arkadaşları yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye, UMKE, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla 911 Arama ve Kurtarma ile AKUT ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, kayalık ve sarp araziden yaklaşık iki saat süren yürüyüşün ardından bölgeye ulaştı.

Yaklaşık 30 kişilik ekibin yoğun çabası sonucunda yapılan halat teknikleriyle 8 saat süren operasyonla araç ulaşımının olduğu bölgeye getirilen Zırh, burada bekletilen arazi aracına nakledildi.

Daha sonra bölgeye yakın bir alanda hazır bekletilen ambulansa teslim edilen yaralı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Zırh'ın hayat tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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